Тренер сборной Аргентины поддержал Месси на фоне фэйка про смерть его отца

Скалони поддержал Месси на фоне фэйка про смерть его отца: «Всегда лучше быть рядом с друзьями, он это чувствует. Команда вместе преодолевает плохие ситуации»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поддержал нападающего Лионеля Месси на фоне информации про его отца.
Ранее стало известно, что у Хорхе Месси проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось, что и стало причиной слез Лионеля после первого гола на ЧМ-2026 в матче против Алжира (3:0). Семья Месси подтвердила проблемы со здоровьем у отца Лео.
Затем ведущая в Аргентине Флоренсия Пенья заявила в эфире, что отец Месси умер – ее уволили за фэйк, несмотря на извинения. На ситуацию отреагировал, даже президент Аргентины Хавьер Милей:
«СМИ напоминают, что они всегда могут опуститься еще ниже. Канал проявил порядочность, уволив отвратительного человека».
«У нас все хорошо, мы готовы к матчу [с Австрией]. Мы верим, что именно команда вместе преодолевает как хорошие, так и плохие ситуации. Мы знаем, что всегда лучше быть рядом с друзьями. Это чувствуем мы все, и Лео, должно быть, тоже это чувствует. Я не хочу больше ничего добавлять на эту тему. Мы готовы к матчу», – сказал Скалони.
Спортс” сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина – Австрия. Начало – в 20:00 по московскому времени.
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