Ленини из «Краснодара» забил 1-й гол Кабо-Верде в истории ЧМ – Уругваю дальним ударом со штрафного
Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча. Уругвайская стенка из двух игроков рассыпалась в момент удара.
Футболист «Краснодара» забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира. Команда впервые играет на турнире. В 1-м туре была ничья с Испанией (0:0).
Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
Уругвай – Кабо-Верде – 2:2! Ленини из «Краснодара» открыл счет со штрафного, Араухо сравнял и отдал пас на Каноббио, Варела забил после ошибки Муслеры
Салах, Мармуш, Вуд и Какаче – в старте на игру Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026
Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
Уругвай – Кабо-Верде – 2:2! Ленини из «Краснодара» открыл счет со штрафного, Араухо сравнял и отдал пас на Каноббио, Варела забил после ошибки Муслеры
Салах, Мармуш, Вуд и Какаче – в старте на игру Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026