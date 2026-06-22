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Ленини из «Краснодара» забил 1-й гол Кабо-Верде в истории ЧМ – Уругваю дальним ударом со штрафного

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Полузащитник Кабо-Верде дальним ударом со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 40-летнего Фернандо Муслеры на 21-й минуте матча. Уругвайская стенка из двух игроков рассыпалась в момент удара.

Ленини из «Краснодара» забил 1-й гол Кабо-Верде в истории ЧМ
© кадры из трансляции DAZN

Футболист «Краснодара» забил первый гол в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира. Команда впервые играет на турнире. В 1-м туре была ничья с Испанией (0:0).

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