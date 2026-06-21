Испания разгромила Саудовскую Аравию

Сборная Испании прервала серию из 4 матчей без побед на чемпионатах мира.

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Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте разгромила сборную Саудовской Аравии во 2-м туре ЧМ-2026 со счетом 4:0.

В 1-м туре была ничья с Кабо-Верде (0:0). До этого на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала (0:0, пенальти – 0:3).

Следующий матч Испания проведет с командой Уругвая 27 июня.