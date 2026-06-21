Испания разгромила Саудовскую Аравию

Испания прервала серию из 4 матчей без побед на ЧМ. Сегодня разгромили Саудовскую Аравию – 4:0
Сборная Испании прервала серию из 4 матчей без побед на чемпионатах мира.
Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте разгромила сборную Саудовской Аравии во 2-м туре ЧМ-2026 со счетом 4:0.
В 1-м туре была ничья с Кабо-Верде (0:0). До этого на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала (0:0, пенальти – 0:3).
Следующий матч Испания проведет с командой Уругвая 27 июня.
Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция
Тренер Саудовской Аравии Донич о 0:4: «Думаете, меня уволят за то, что я сыграл 5-4-1 против Испании? Ямаль может решить эпизод в одиночку, такие игроки делают разницу»
Генич о победе Испании: «Рад за них. Хороший матч, легкий, подвижный»
Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция
Тренер Саудовской Аравии Донич о 0:4: «Думаете, меня уволят за то, что я сыграл 5-4-1 против Испании? Ямаль может решить эпизод в одиночку, такие игроки делают разницу»
Генич о победе Испании: «Рад за них. Хороший матч, легкий, подвижный»