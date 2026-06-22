Аргентина вышла в плей-офф ЧМ после победы над Австрией

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира.

Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Австрию (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026. В 1-м туре была разгромлена команда Алжира (3:0).

Набрав 6 очков, аргентинцы лидируют в группе J. На счету Австрии 3 балла. Иордания и Алжир, сыгравшие по одному матчу, не набрали очков.

В следующем туре аргентинская команда сыграет против Иордании 28 июня (в 05:00) по московскому времени.