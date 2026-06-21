Бельгия на 66-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Нгоя

Бельгия осталась в меньшинстве после удаления Нгоя за фол последней надежды. Защитник помешал Тареми выйти один на один
Сборная Бельгии осталась в меньшинстве во втором тайме матча против Ирана на ЧМ-2026.
Игра проходит в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, второй тайм).
На 66-й минуте защитник бельгийцев Натан Нгой на своей половине поля сбил форварда иранцев Мехди Тареми, помешав ему выйти один на один с голкипером Тибо Куртуа. Главный арбитр матча Дарио Эррера показал Нгою прямую красную карточку.
70 317 зрителей посетили матч Бельгия –Иран на ЧМ-2026. Вместимость стадиона в Инглвуде – 70 492
Бельгия не выиграла у Ирана – 0:0. Нгоя удалили на 66-й, гол Тареми после розыгрыша штрафного отменили из-за офсайда
Дешам перед матчем с Ираком: «Соперник не слабый – они сыграли вничью с Испанией, дали бой Норвегии. Мы должны подойти к матчу так же серьезно»
70 317 зрителей посетили матч Бельгия –Иран на ЧМ-2026. Вместимость стадиона в Инглвуде – 70 492
Бельгия не выиграла у Ирана – 0:0. Нгоя удалили на 66-й, гол Тареми после розыгрыша штрафного отменили из-за офсайда
Дешам перед матчем с Ираком: «Соперник не слабый – они сыграли вничью с Испанией, дали бой Норвегии. Мы должны подойти к матчу так же серьезно»