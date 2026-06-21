Бельгия на 66-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Нгоя

Сборная Бельгии осталась в меньшинстве во втором тайме матча против Ирана на ЧМ-2026.

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Игра проходит в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, второй тайм).

На 66-й минуте защитник бельгийцев Натан Нгой на своей половине поля сбил форварда иранцев Мехди Тареми, помешав ему выйти один на один с голкипером Тибо Куртуа. Главный арбитр матча Дарио Эррера показал Нгою прямую красную карточку.