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Бельгия осталась в меньшинстве после удаления Нгоя за фол последней надежды. Защитник помешал Тареми выйти один на один

Sports.ru

Сборная Бельгии осталась в меньшинстве во втором тайме матча против Ирана на ЧМ-2026.

Бельгия на 66-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Нгоя
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Игра проходит в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, второй тайм).

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На 66-й минуте защитник бельгийцев Натан Нгой на своей половине поля сбил форварда иранцев Мехди Тареми, помешав ему выйти один на один с голкипером Тибо Куртуа. Главный арбитр матча Дарио Эррера показал Нгою прямую красную карточку.

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