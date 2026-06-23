Экс-футболист Булыкин объяснил успехи маленьких сборных на ЧМ

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что команды небольших стран добиваются хороших результатов на чемпионате мира‑2026 благодаря самоотдаче и недооценке со стороны соперников.

На чемпионате мира‑2026 впервые в истории участвуют 48 сборных. Ранее в турнире принимали участие 32 команды. В плей‑офф выйдут по две сильнейшие команды от каждой группы плюс восемь лучших сборных, занявших третьи места. На турнире сборная Кабо‑Верде дважды сыграла вничью — с испанцами (0:0) и командой Уругвая (2:2), на счету команды Кюрасао ничья с эквадорцами (0:0) и поражение от сборной Германии (1:7).

— Почему на ЧМ удивляют маленькие сборные и аутсайдеры, такие как Кабо‑Верде и Кюрасао?

— Естественно, их недооценивают, а они бьются не на 100%, а на 200% своих возможностей. Тяжело вскрыть оборону, когда 11 человек находятся в штрафной. Ну и мы видим большие проблемы с реализацией у хороших команд: та же Турция, Эквадор, Испания в матче с Кабо‑Верде. В это же время маленькие сборные бьются, а вратари тащат, сколько геройств мы уже видели, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.