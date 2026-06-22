Салах вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду в истории сборной Египта

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отметился забитым голом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Новой Зеландии и вплотную приблизился к национальному бомбардирскому рекорду. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 3:1 в пользу североафриканской команды.

Салах вывел египтян вперёд, забив на 67-й минуте. Этот мяч стал для 34-летнего Салаха 68-м за 118 игр в сборной. Таким образом, Мохамед вплотную приблизился к национальному бомбардирскому рекорду, который принадлежит действующему тренеру команды Хоссаму Хассану, в его активе 69 мячей в 176 встречах.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.