Салах вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду в истории сборной Египта
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отметился забитым голом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Новой Зеландии и вплотную приблизился к национальному бомбардирскому рекорду. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 3:1 в пользу североафриканской команды.
Салах вывел египтян вперёд, забив на 67-й минуте. Этот мяч стал для 34-летнего Салаха 68-м за 118 игр в сборной. Таким образом, Мохамед вплотную приблизился к национальному бомбардирскому рекорду, который принадлежит действующему тренеру команды Хоссаму Хассану, в его активе 69 мячей в 176 встречах.
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.
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