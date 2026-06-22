Ибрагимович уснул во время матча ЧМ

Экс-футболист Златан Ибрагимович признался, что во время матча сборных Бельгии и Ирана уснул у экрана телевизора.

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Легендарный нападающий, лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, работающий аналитиком на чемпионате мира 2026 года для телеканала FOX Sport, поделился впечатлениями от матча группового этапа между сборными Бельгии и Ирана.

Встреча группы G, прошедшая в Лос-Анджелесе при полных трибунах (70 317 зрителей), завершилась нулевой ничьей. По словам Ибрагимовича, игра оказалась настолько скучной, что он не смог побороть сон.

"В первом тайме я чуть не заснул. А во втором тайме я все-таки уснул, но сон был плохим", - рассказал Златан.

Однако знаменитый форвард проснулся вовремя, чтобы дать разгромную оценку игре бельгийцев.

Ибрагимович заявил, что бельгийцы просто владеют мячом и ничего не делают.

"Если они думают, что выйдут в плей-офф только из-за фамилий на футболках, то они ошибаются. Это нужно заслужить", - резюмировал швед.

Сборные Бельгии и Ирана набрали по два очка после двух туров. А лидирует в этой группе Египет - четыре очка. В заключительном туре обе команды сыграют 26 июня: Бельгия встретится с Новой Зеландией в Ванкувере, а Иран - с Египтом в Сиэтле.