На ЧМ-2026 установлен новый рекорд

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей, сообщает Sky News.

По информации источника, после 36 из 104 проведенных на мундиале игр общая посещаемость достигла 2 307 947 зрителей. В среднем на одну игру приходят 64 110 человек, процент заполняемости трибун составляет 99,54%.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее игрок «Краснодара» был признан лучшим в матче Кабо-Вербе и Уругвая на ЧМ-2026.