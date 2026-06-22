На ЧМ-2026 установлен новый рекорд посещаемости турнира
Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей, сообщает Sky News.
По информации источника, после 36 из 104 проведенных на мундиале игр общая посещаемость достигла 2 307 947 зрителей. В среднем на одну игру приходят 64 110 человек, процент заполняемости трибун составляет 99,54%.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.
ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.
Ранее игрок «Краснодара» был признан лучшим в матче Кабо-Вербе и Уругвая на ЧМ-2026.
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