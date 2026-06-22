Салах установил еще один рекорд на ЧМ

34-летний нападающий сборной Египта Мохамед Салах стал самым возрастным автором гола национальной команды на чемпионатах мира за всю историю, сообщает Opta.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Новой Зеландии (3:1) форвард вывел египтян вперёд, забив на 67-й минуте, в возрасте 34 лет и 7 дней.

Экс-футболист «Ливерпуля» побил рекорд Магди Абдельгани, поразившего ворота сборной Нидерландов в 1990 году незадолго до своего 31-летия (30 лет и 320 дней).

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Египта набрала четыре очка и возглавляет группу G. Следующая встреча национальной команды состоится 27 июня с Ираном.