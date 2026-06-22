Мбаппе высказался о паузах на водопой на ЧМ

Мбаппе о паузах на водопой на ЧМ: «Если Франция доминирует, это нарушает ритм. Если же жарко – я доволен»
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о перерывах на водопой на ЧМ-2026.
«Иногда, если моя команда доминирует, это нарушает ритм [игры]. Если же жарко – я доволен. Не стоит спрашивать у игроков, потому что они постоянно меняют свое мнение. Все жалуются, когда вводятся новые правила. Посмотрим, как все сложится в конечном итоге», – сказал Мбаппе.
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IShowSpeed пытался запустить волну на стадионе ЧМ. Его затроллили криками «Месси-Месси»
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