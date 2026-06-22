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Мбаппе о паузах на водопой на ЧМ: «Если Франция доминирует, это нарушает ритм. Если же жарко – я доволен»

Sports.ru

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о перерывах на водопой на ЧМ-2026.

Мбаппе высказался о паузах на водопой на ЧМ
© Sports.ru
«Иногда, если моя команда доминирует, это нарушает ритм [игры]. Если же жарко – я доволен. Не стоит спрашивать у игроков, потому что они постоянно меняют свое мнение. Все жалуются, когда вводятся новые правила. Посмотрим, как все сложится в конечном итоге», – сказал Мбаппе.
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