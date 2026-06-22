Футболист "Спартака" назвал сборную, которую поддерживает на ЧМ

Футболист "Спартака" назвал сборную, которую поддерживает на чемпионате мира
Защитник "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира 2026 года.
Футболист признался, что симпатизирует действующим чемпионам мира из Аргентины и надеется на их очередной успех на турнире.
- Хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла и подтвердила чемпионство. В споре Роналду и Месси всю жизнь за Месси, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
При этом футболист отметил, что из-за плотного графика не успевает смотреть все игры мундиаля в прямом эфире и следит за многими событиями турнира по обзорам.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана