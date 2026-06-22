Тренер сборной Аргентины высказался о паузах на водопой во время матчей ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о паузах на водопой во время матчей чемпионата мира.

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«Групповой этап всегда был сложным. Здесь же добавляется еще и жара. А постоянные паузы на водопой помогают более слабой команде восстановиться. Все, что мы подготовили перед матчем, может измениться в зависимости от первых 22 или 23 минут. Обычно мы вносим коррективы в раздевалке в перерыве. Сейчас же мы делаем это за три минуты на поле. Со временем мы к этому привыкнем, но я не думаю, что это нормально. Поэтому мы стараемся анализировать и исправлять то, что видим. Думаю, ситуация улучшится», – сказал Скалони.

Аргентина сыграет с Австрией во втором туре группового раунда. Матч пройдет в ночь с 22 на 23 июня.