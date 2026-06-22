Уругвай не выйдет из группы на ЧМ-2026, считают букмекеры. Перед мундиалем на выход уругвайцев давали 86%
Сборная Уругвая рискует не выйти из группы на ЧМ-2026.
Южноамериканцы в первых двух турах сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). В третьем туре Уругвай сыграет против Испании – для гарантированного выхода в плей-офф нужна только победа.
Букмекеры дают коэффициент 2.50 (40%) на выход уругвайцев из группы. Перед стартом турнира на это можно было поставить за 1.16 (86%).
1.53 – Уругвай не выйдет в плей-офф на втором ЧМ подряд.
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