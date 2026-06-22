Новая глава в истории судейства. Главное о работе арбитров на ЧМ-2026

Тема судейства на текущем чемпионате мира вызывает особый интерес у болельщиков, экспертов и самих участников турнира. И дело не только в накале страстей, присущих любому мундиалю, но и в большом количестве нововведений, которые заметно изменили привычный облик футбольного арбитража. На фоне расширенных полномочий системы VAR, новых трактовок правил и даже появления ранее немыслимых поводов для удалений футбольное судейство переживает настоящую трансформацию. Взглянем на работу арбитров на старте мундиаля комплексно: от разбора ключевых спорных эпизодов до оценки эффективности новых правил.

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Ключевые ошибки и общая ситуация с судейством

На старте турнира судейский корпус в целом демонстрирует высокий уровень подготовки, однако полностью избежать спорных ситуаций не удается. Даже при наличии современных технологий и тщательной предварительной работе арбитры порой принимают решения, вызывающие бурные дискуссии. Среди наиболее резонансных эпизодов можно выделить несколько, ставших предметом жарких споров.

Первый из них — неназначенный пенальти в матче между национальной командой Франции и сборной Сенегала (3:1). На 58-й минуте при равном счете защитник сенегальцев Садио Мане в своей штрафной площади выполнил подкат и попал в ногу Килиану Мбаппе. Арбитр Алиреза Фагани изначально не зафиксировал нарушение правил и не назначил 11-метровый. После продолжительной проверки видеоассистенты предложили главному судье посмотреть повтор, но Фагани оставил первоначальное решение в силе, аргументировав это тем, что контакт инициировал сам атакующий игрок. Многие эксперты и болельщики не согласились с такой трактовкой эпизода. Они указывали, что футболист сборной Сенегала не сыграл в мяч, а просто зацепил ногу нападающего, и этого вполне достаточно для назначения пенальти.

Еще одним спорным моментом стал эпизод с участием Лионеля Месси в матче национальной команды Аргентины против сборной Алжира, который завершился уверенной победой аргентинцев со счетом 3:0. Месси показал потрясающую игру, оформив хет-трик, но последние два гола могли и не состояться, если бы арбитр строже оценил действия аргентинского футболиста. На 31-й минуте Лео в попытке отобрать мяч сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, а система VAR не вмешалась в ситуацию. Контакт был грубым и опасным: удар шипами пришелся сзади в незащищенную часть ноги, а за подобные действия традиционно полагается красная карточка.

Из менее обсуждаемых, но тоже весьма нашумевших моментов стоит выделить незасчитанный гол футболистов сборной Ирана в матче против национальной команды Бельгии, который завершился нулевой ничьей, и пенальти, назначенный в ворота сборной Катара в матче со швейцарцами (1:1). В обоих случаях основные претензии были связаны с трактовкой положения вне игры.

При этом важно отметить, что, несмотря на отдельные дискуссионные эпизоды, ключевых ошибок в судействе не так уж и много, и в целом арбитры справляются со своими обязанностями на достойном уровне.

Первая красная за прикрытый рот

Говоря об общей картине судейства, нельзя не отметить одну любопытную статистическую аномалию: на ЧМ-2026 уже показано вдвое больше красных карточек, чем на прошлом чемпионате мира, а именно восемь, хотя на данный момент даже не закончился второй тур группового этапа. Учитывая расширенный формат турнира, вполне вероятно, что рекорд мундиаля 2006 года по количеству удалений, составляющий 28 карточек, будет побит уже этим летом.

К слову, одна из красных карточек на нынешнем соревновании была показана при весьма необычных обстоятельствах, что само по себе стало историческим прецедентом. Речь идет об удалении парагвайского футболиста Мигеля Альмирона в матче против сборной Турции. В ходе стычки на поле Альмирон прикрыл рот рукой, обращаясь к турецкому защитнику, а сальвадорский арбитр Иван Бартон после подсказки видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и показал прямую красную карточку.

В итоге Альмирон стал первым в истории футболистом, удаленным за такое действие на чемпионате мира. Подобное правило было введено на фоне громкого расистского скандала с участием игрока португальской "Бенфики" Джанлуки Престианни и форварда испанского "Реала" Винисиуса Жуниора, когда возникла необходимость пресекать любые попытки скрыть потенциально оскорбительные высказывания от камер.

Новые полномочия VAR

Значительно расширились на этом мундиале и полномочия системы VAR. Теперь видеоассистенты могут рассматривать спорные эпизоды не только при определении взятия ворот, прямых красных карточек или справедливости поставленных/непоставленных пенальти, но и при назначении угловых ударов, вынесении вторых желтых карточек, а также в случаях симуляций, когда "горчичник" дают игроку одной команды за нарушение, которого на самом деле не было.

Последнее нововведение впервые было применено в матче между национальной командой США и сборной Парагвая (4:1). Арбитр Данни Маккели показал желтую карточку американскому защитнику Тиму Риму после падения уже упомянутого Альмирона. Видеоассистенты пересмотрели эпизод и выяснили, что парагваец симулировал нарушение. В результате судья изменил первоначальное решение: он отменил желтую карточку Риму и вместо этого вынес предупреждение Альмирону, который, получается, уже дважды вошел в историю на текущем мундиале в контексте судейских нововведений.

Что касается угловых, то здесь было зафиксировано уже несколько эпизодов, когда VAR корректировал решения главного арбитра. Ранее подобные нововведения не вводились из-за опасений, что паузы в игре станут слишком частыми и нарушат динамику матча, однако на практике от этих новшеств пока не видно негативного эффекта, а точность судейских решений заметно возросла.

Второстепенные нововведения

Помимо расширения полномочий VAR, на турнире появились и другие второстепенные, но весьма значимые судейские нововведения. Они как раз должны компенсировать возможные паузы, связанные с более частым использованием видеоповторов, и поддерживать высокий темп игры.

Так, теперь на вбрасывание мяча из аута отводится не более пяти секунд, причем судья ведет отсчет на пальцах, чтобы все участники матча могли видеть, сколько времени осталось. Если лимит времени нарушен, соперник получает право на владение мячом.

Еще одним важным новшеством стала борьба с симуляцией травм с целью потянуть время. Если игроку оказывают медицинскую помощь на поле и это не связано с нарушением правил, за которое положена карточка, футболист обязан покинуть поле на одну минуту. Исключение сделано только для голкиперов, поскольку без них продолжение матча невозможно.

Эти правила явно не носят рекомендательный характер: судьи активно применяют их на практике, и уже сейчас такие нововведения можно назвать успешными. Они дисциплинируют игроков, сокращают количество затяжек времени и делают игру более честной и динамичной.

Денис Бояров