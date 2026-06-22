Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»
Сборная Ирана оставила записку в раздевалке после матча с Бельгией (0:0) во втором туре чемпионата мира.
В ней были упомянуты жертвы атаки на начальную школу для девочек в городе Минаб. Считает, что в результате ракетно-бомбового удара США и Израиля погибли 168 детей.
«От древней Персии тысячи лет назад до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух страны остается живым и стойким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем достойно. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу Ирану на протяжении этих 180 минут. Пусть между всеми народами царит мир, уважение и дружба. #168 #Минаб», – сказано в записке.
Третий матч сборной Ирана на групповом этапе состоится в Сиэтле. Соперником станет Египет.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана