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Кирилл Комбаров о ЧМ: «Не вижу большого ажиотажа, в Майами нет ощущения, что проходит большой турнир – все меняется на подъезде к стадиону. И так по всей Америке»

Sports.ru

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров рассказал о том, как в США проходит чемпионат мира.

Экс-игрок "Спартака": не вижу в США ажиотажа по поводу ЧМ
© Sports.ru
«Честно говоря, не вижу большого ажиотажа вокруг чемпионата мира в США, особых гуляний болельщиков в городе. Вообще нет ощущения, что в Майами проходит большой турнир. Однако на подъезде к стадиону все меняется, там уже чувствуется атмосфера ЧМ – огромное количество людей, праздничное настроение. Был на матче Саудовская Аравия – Уругвай: полный стадион, больше 60 тысяч болельщиков. Четко ощущается контраст между стадионом и городом. И так не только в Майами, но и по всей Америке», – сказал Комбаров.
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