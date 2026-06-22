Экс-игрок "Спартака": не вижу в США ажиотажа по поводу ЧМ

Кирилл Комбаров о ЧМ: «Не вижу большого ажиотажа, в Майами нет ощущения, что проходит большой турнир – все меняется на подъезде к стадиону. И так по всей Америке»
Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров рассказал о том, как в США проходит чемпионат мира.
«Честно говоря, не вижу большого ажиотажа вокруг чемпионата мира в США, особых гуляний болельщиков в городе. Вообще нет ощущения, что в Майами проходит большой турнир. Однако на подъезде к стадиону все меняется, там уже чувствуется атмосфера ЧМ – огромное количество людей, праздничное настроение. Был на матче Саудовская Аравия – Уругвай: полный стадион, больше 60 тысяч болельщиков. Четко ощущается контраст между стадионом и городом. И так не только в Майами, но и по всей Америке», – сказал Комбаров.
«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана
«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана