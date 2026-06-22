Назван худший игрок матча Уругвай – Кабо-Верде

Муслера с оценкой 4.5 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком матча Уругвай – Кабо-Верде
Максимилиано Араухо удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай – Кабо-Верде (2:2). Фланговый игрок лиссабонского «Спортинга» получил оценку 8.4.
Оценки игроков сборной Уругвая: Фернандо Муслера (4.5), Матиас Оливера (6.1), Себастьян Касерес (6.5), Хуан Санабрия (6.1), Гильермо Варела (6.5), Мануэль Угарте (6.4), Максимилиано Араухо (8.4), Федерико Вальверде (6.9), Родриго Бентанкур (7.7), Агустин Каноббио (7.8), Федерико Виньяс (6.4), Николас де ла Крус (6.6), Дарвин Нуньес (6.3).
Оценки футболистов, выступающих за Кабо-Верде: Возинья (6.0), Сидни Кабрал (6.6), Диней (7.5), Роберту Лопеш (7.0), Стивен Морейра (6.6), Кевин Ленини (7.7), Гарри Родригеш (6.3), Жамиру (6.2), Телму Арканжу (5.8), Райан Мендеш (6.7), Жилсон Беншимол (6.1), Дерой Дуарте (6.6), Ларуш Дуарте (6.9), Жаир Семеду (6.6), Нуну Да Кошта (6.2), Элиу Варела (6.9).
Как видно из оценок, худшим игроком матча стал вратарь «Эстудиантес» Фернандо Муслера.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана