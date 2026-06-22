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Муслера с оценкой 4.5 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком матча Уругвай – Кабо-Верде

Sports.ru

Максимилиано Араухо удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай – Кабо-Верде (2:2). Фланговый игрок лиссабонского «Спортинга» получил оценку 8.4.

Назван худший игрок матча Уругвай – Кабо-Верде
© Sports.ru

Оценки игроков сборной Уругвая: Фернандо Муслера (4.5), Матиас Оливера (6.1), Себастьян Касерес (6.5), Хуан Санабрия (6.1), Гильермо Варела (6.5), Мануэль Угарте (6.4), Максимилиано Араухо (8.4), Федерико Вальверде (6.9), Родриго Бентанкур (7.7), Агустин Каноббио (7.8), Федерико Виньяс (6.4), Николас де ла Крус (6.6), Дарвин Нуньес (6.3).

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Оценки футболистов, выступающих за Кабо-Верде: Возинья (6.0), Сидни Кабрал (6.6), Диней (7.5), Роберту Лопеш (7.0), Стивен Морейра (6.6), Кевин Ленини (7.7), Гарри Родригеш (6.3), Жамиру (6.2), Телму Арканжу (5.8), Райан Мендеш (6.7), Жилсон Беншимол (6.1), Дерой Дуарте (6.6), Ларуш Дуарте (6.9), Жаир Семеду (6.6), Нуну Да Кошта (6.2), Элиу Варела (6.9).

Как видно из оценок, худшим игроком матча стал вратарь «Эстудиантес» Фернандо Муслера.

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