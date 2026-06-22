Тренер сборной Ирака пошутил про игру против команды Франции на ЧМ

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд пошутил про игру с тремя вратарями против команды Франции на ЧМ-2026.

© Sports.ru

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура группового этапа. Начало – в 00:00 по московскому времени.