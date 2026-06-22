Тренер сборной Ирака пошутил про игру против команды Франции на ЧМ

«Я спросил, можно ли сыграть с тремя вратарями, сказали – нет». Тренер Ирака Арнолд о матче с Францией
Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд пошутил про игру с тремя вратарями против команды Франции на ЧМ-2026.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура группового этапа. Начало – в 00:00 по московскому времени.
«Я всегда был тренером, который выходит на поле для того, чтобы выиграть, а не стараться не проиграть. С таким менталитетом будут дни, когда что-то может не сработать, но будет еще больше дней, когда это сработает. Я спросил, можно ли сыграть с тремя голкиперами – сказали, что нет. Слушайте, у них в составе невероятные футболисты, и это честь для нас. И мы выйдем на поле, фокусируясь на своей игре. Мы не можем контролировать выступление Франции, но можем контролировать свое. И мы сделаем все, чтобы игроки были готовы выйти и показать миру, чего они стоят», – сказал 62-летний тренер из Австралии.
«Я спросил, можно ли сыграть с тремя вратарями, сказали – нет». Тренер Ирака Арнолд о матче с Францией
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«Гави – тупой!» Педри подколол партнера по сборной из-за попыток вывести его фото на экраны стадиона перед игрой ЧМ
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