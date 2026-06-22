Египту отказали в перелете из Ванкувера в Сиэтл на матч ЧМ

Египту отказали в перелете из Ванкувера в Сиэтл на игру с Ираном. Команда вернется на базу в Вашингтоне
У сборной Египта возникли сложности с тем, чтобы добраться из Ванкувера в Сиэтл после матча ЧМ-2026.
Ночью Египет в Канаде выиграл у Новой Зеландии (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Третий матч, против Ирана, египтяне должны провести в Сиэтле 27 июня, начало – в 06:00 по московскому времени.
Египетская футбольная ассоциация сообщила, что национальной команде страны было отказано в разрешении на перелет из Ванкувера в Сиэтл.
После игры с новозеландцами Египет подал запрос на пребывание в Сиэтле для подготовки к следующему матчу. Однако местные сотрудники службы безопасности отклонили этот запрос, в результате чего семикратные чемпионы Африки были вынуждены изменить планы и вернуться на свою тренировочную базу в Спокане, штат Вашингтон.
«Команда хотела отправиться прямо в Сиэтл, чтобы избавить игроков от усталости, вызванной многочисленными поездками в рамках подготовки к матчу с Ираном, но в связи с мерами безопасности делегация сборной вернется в Спокан», – заявил главный тренер египтян Хоссам Хассан.
Роберто Карлос считает, что Аргентина лучше Бразилии сейчас: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси – эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»
Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия
«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде
Роберто Карлос считает, что Аргентина лучше Бразилии сейчас: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси – эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»
Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия
«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде