Египту отказали в перелете из Ванкувера в Сиэтл на матч ЧМ

У сборной Египта возникли сложности с тем, чтобы добраться из Ванкувера в Сиэтл после матча ЧМ-2026.

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Ночью Египет в Канаде выиграл у Новой Зеландии (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Третий матч, против Ирана, египтяне должны провести в Сиэтле 27 июня, начало – в 06:00 по московскому времени.

Египетская футбольная ассоциация сообщила, что национальной команде страны было отказано в разрешении на перелет из Ванкувера в Сиэтл.

После игры с новозеландцами Египет подал запрос на пребывание в Сиэтле для подготовки к следующему матчу. Однако местные сотрудники службы безопасности отклонили этот запрос, в результате чего семикратные чемпионы Африки были вынуждены изменить планы и вернуться на свою тренировочную базу в Спокане, штат Вашингтон.