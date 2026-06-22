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Египту отказали в перелете из Ванкувера в Сиэтл на игру с Ираном. Команда вернется на базу в Вашингтоне

Sports.ru

У сборной Египта возникли сложности с тем, чтобы добраться из Ванкувера в Сиэтл после матча ЧМ-2026.

Египту отказали в перелете из Ванкувера в Сиэтл на матч ЧМ
© Sports.ru

Ночью Египет в Канаде выиграл у Новой Зеландии (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Третий матч, против Ирана, египтяне должны провести в Сиэтле 27 июня, начало – в 06:00 по московскому времени.

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Египетская футбольная ассоциация сообщила, что национальной команде страны было отказано в разрешении на перелет из Ванкувера в Сиэтл.

После игры с новозеландцами Египет подал запрос на пребывание в Сиэтле для подготовки к следующему матчу. Однако местные сотрудники службы безопасности отклонили этот запрос, в результате чего семикратные чемпионы Африки были вынуждены изменить планы и вернуться на свою тренировочную базу в Спокане, штат Вашингтон.

«Команда хотела отправиться прямо в Сиэтл, чтобы избавить игроков от усталости, вызванной многочисленными поездками в рамках подготовки к матчу с Ираном, но в связи с мерами безопасности делегация сборной вернется в Спокан», – заявил главный тренер египтян Хоссам Хассан.
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