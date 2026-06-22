Президент Египта поздравил сборную с 1-й победой на ЧМ: «Это достойное выступление воплотило в себе решимость, волю и целеустремленность сынов нашей нации»
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси поздравил национальную команду страны с первой в истории победой на чемпионатах мира.
Ночью сборная Египта победила Новую Зеландию (3:1) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Третий матч, против Ирана, египтяне проведут 27 июня, начало – в 06:00 по московскому времени.
«Я поздравляю сборную Египта и великий народ Египта с первой в истории победой на чемпионате мира, с достойным выступлением, которое воплотило в себе решимость, волю и целеустремленность сынов нашей нации. Эта заслуженная победа знаменует собой многообещающее начало дальнейшего пути с уверенностью и амбициями, а также возвысит имя Египта на международной арене», – написал Ас-Сиси.
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«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде