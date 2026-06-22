$73.7784.59

Колыванов о ЧМ-2026: «Некоторые игры вообще неинтересны – ни по статусу, ни по содержанию. С  1/8 финала буду смотреть больше»

Sports.ru

Главный тренер «Волгаря» Игорь Колыванов заявил, что, некоторые матчи группового этапа ЧМ-2026 не вызывают интереса.

Колыванов: некоторые игры ЧМ вообще неинтересны
© Sports.ru

«Кому‑то нравится новый формат чемпионата мира, кому‑то нет. Но без расширения маленькие сборные никогда бы не попали на турнир. Принцип такой – дали возможность сыграть командам, которые могут себя проявить. Есть интересные матчи, есть менее интересные. Я честно скажу: с 1/8 буду смотреть больше. Пока наблюдаю, но некоторые игры вообще неинтересны – ни по статусу, ни по содержанию», – сказал экс-форвард «Динамо» и «Болоньи» Колыванов.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Спортс: главные новости
Главное сейчас
Спортс: главные новости
Главное сейчас