Колыванов: некоторые игры ЧМ вообще неинтересны

Колыванов о ЧМ-2026: «Некоторые игры вообще неинтересны – ни по статусу, ни по содержанию. С 1/8 финала буду смотреть больше»
Главный тренер «Волгаря» Игорь Колыванов заявил, что, некоторые матчи группового этапа ЧМ-2026 не вызывают интереса.
«Кому‑то нравится новый формат чемпионата мира, кому‑то нет. Но без расширения маленькие сборные никогда бы не попали на турнир. Принцип такой – дали возможность сыграть командам, которые могут себя проявить. Есть интересные матчи, есть менее интересные. Я честно скажу: с 1/8 буду смотреть больше. Пока наблюдаю, но некоторые игры вообще неинтересны – ни по статусу, ни по содержанию», – сказал экс-форвард «Динамо» и «Болоньи» Колыванов.
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Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия
«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде