Африканский колдун наложил проклятие на Кейна перед игрой Англия — Гана на ЧМ-2026

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на форварда сборной Англии Гарри Кейна перед матчем между национальными командами в рамках 2-го тура группы L на мировом первенстве 2026 года.

«Я не желаю ему серьёзной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — приводит слова Бонсама Daily Star.

На чемпионате мира 2014 года Гана играла в группе с Португалией. Незадолго до старта турнира форвард португальцев Криштиану Роналду получил травму, ответственность за которую взял на себя Бонсам. Однако Роналду восстановился к матчу с Ганой (2:1) и отметился забитым мячом.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).