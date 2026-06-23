Кирьяков оценил шансы сборной России на текущем ЧМ

Кирьяков о России в случае участия на ЧМ-2026: «Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных как до луны – вообще без шансов»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы национальной команды в случае участия на ЧМ-2026.
«Все зависело бы от состава групп на чемпионате мира. И от того, кто был бы у сборной России дальше по сетке плей-офф, если бы команда участвовала в чемпионате мира. Можно было бы даже побороться и пройти 1/16 финала. Все зависит от этого. Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных нам очень далеко, как до луны – вообще без шансов. Во всем остальном играет роль доля везения и случая. Все зависит от того, кто тебе попадется в группе и на стадии плей-офф», – сказал Сергей Кирьяков.
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