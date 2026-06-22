Генич одним словом отреагировал на рекорд Месси по голам на чемпионатах мира
Известный российский комментатор Константин Генич одним словом отреагировал на рекорд форварда сборной Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира, установленный в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с Австрией. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины.
«Король», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.
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