Норвегия обыграла Сенегал на ЧМ-2026

Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и гарантированно выйти в плей-офф
В ночь с 22 на 23 июня на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде завершился матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2.
В составе победителей забитыми голами отметились защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте и открывший счёт на 43-й минуте, а также звёздный форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль в этой встрече.
В составе Сенегала на счету 28-летнего нападающего Исмаилы Сарра дубль.
Следующий матч сборная Норвегии проведёт с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком также 26 июня.
Мбаппе – игрок матча Франции и Ирака. Холанд признан лучшим в игре Норвегии и Сенегала. Оба сделали по дублю
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Иордания – Алжир. Аль-Тамари, Марез и Гуири играют. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
Мбаппе – игрок матча Франции и Ирака. Холанд признан лучшим в игре Норвегии и Сенегала. Оба сделали по дублю
Холанд забил 4 гола в 2 матчах на ЧМ и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории турнира. Он обошел Рекдаля
Иордания – Алжир. Аль-Тамари, Марез и Гуири играют. Онлайн-трансляция начнется в 06:00