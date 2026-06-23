$73.7784.59

Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и гарантированно выйти в плей-офф

Чемпионат.comиещё 2

В ночь с 22 на 23 июня на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде завершился матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2.

Норвегия обыграла Сенегал на ЧМ-2026
© Чемпионат.com

В составе победителей забитыми голами отметились защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте и открывший счёт на 43-й минуте, а также звёздный форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль в этой встрече.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В составе Сенегала на счету 28-летнего нападающего Исмаилы Сарра дубль.

Следующий матч сборная Норвегии проведёт с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком также 26 июня.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости