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Адетокунбо — в «Майами», дубли Мбаппе и Холанда на чемпионате мира. Главное к утру

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Яннис Адетокунбо перешёл из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит», дубль форварда Килиана Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать выход в плей-офф ЧМ-2026, дубль нападающего Эрлинга Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и также гарантировать сборной место в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Адетокунбо — в «Майами», дубли Мбаппе и Холанда на чемпионате мира. Главное к утру
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Яннис Адетокунбо перешёл в «Майами Хит» − ESPN.

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Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать себе выход в плей-офф ЧМ-2026

Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и гарантированно выйти в плей-офф ЧМ-2026.

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