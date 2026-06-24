Колумбия — ДР Конго: команды не открыли счёт в первом тайме
В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и ДР Кого стартовал. Встреча группы K проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика), главным арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани. Счёт после первого тайма 0:0.
Команды не открыли счёт в первом тайме.
В 1-м туре Колумбия обыграла сборную Узбекистана (3:1), а ДР Конго сыграла вничью с Португалией (1:1).
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
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Аргентина, Франция, Германия, Норвегия, Колумбия, Мексика и США выиграли оба матча в 2 турах ЧМ-2026. Турция, Гаити, Тунис, Сенегал, Ирак, Узбекистан, Иордания и Панама не набрали очков