Колумбия — ДР Конго: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и ДР Кого стартовал. Встреча группы K проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика), главным арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани. Счёт после первого тайма 0:0.

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Команды не открыли счёт в первом тайме.

В 1-м туре Колумбия обыграла сборную Узбекистана (3:1), а ДР Конго сыграла вничью с Португалией (1:1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.