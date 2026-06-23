Экс-игрок сборной Аргентины отреагировал на рекорд Месси по голам в истории ЧМ

Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: «Гномик, что за безумие! 👏»
Бывший игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на рекорд партнера по команде Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.
В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.
«Гномик, что за безумие!» – написал Ди Мария в сториз соцсети, приписав несколько эмодзи с аплодисментами.
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«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
Защитник Аргентины Ромеро о травме колена: «Ничего серьезного. Через 3-4 дня снова буду в порядке»