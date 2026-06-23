Сборная Норвегии отпраздновала победу над Сенегалом «греблей» с фанатами

Сборная Норвегии отпраздновала победу над Сенегалом «греблей» вместе с фанатами прямо на поле
Сборная Норвегии ярко отпраздновала победу над Сенегалом вместе с болельщиками на ЧМ-2026.
Во втором туре группового этапа норвежцы обыграли африканскую команду (3:2) и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.
После игры все футболисты и главный тренер Столе Сольбаккен уселись на газон перед фанатами и начали грести вместе с ними.
«Гребля викингов» от болельщиков из Норвегии стала одним из главных перфомансов нынешнего чемпионата мира. Фанаты синхронно тянут воображаемые весла на себя и заразительно кричат под каждое движение.
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