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В «Динамо» ждут денег от ФИФА за Чавеса и Касереса на ЧМ: «Законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату»

Sports.ru

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб рассчитывает получить выплаты от ФИФА за участие своих игроков в ЧМ-2026.

В «Динамо» ждут денег от ФИФА за Чавеса и Касереса на ЧМ
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Полузащитник Луис Чавес провел 1 матч на турнире за сборную Мексики, защитник Хуан Касерес – 2 матча за сборную Парагвая.

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«На выплаты от ФИФА мы рассчитываем. Есть регламент, наши игроки участвуют в турнире. Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Луиса Чавеса и Хуана Касереса обратно в расположение «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира. Впечатления от выступления игроков в целом положительные, нам приятно, что футболисты «Динамо» и РПЛ представлены на чемпионате мира», – сказал Пивоваров.
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