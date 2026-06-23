Мостовой назвал величайшего футболиста всех времен и народов

«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался про Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Форвард сборной Аргентины сделал дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:2). В активе Месси стало 18 мячей. У Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе по 16 голов.
«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси – величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», – заявил Александр Мостовой.
«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»