Мостовой назвал величайшего футболиста всех времен и народов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался про Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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Форвард сборной Аргентины сделал дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:2). В активе Месси стало 18 мячей. У Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе по 16 голов.