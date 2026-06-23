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Трамп вряд ли посетит матчи ЧМ-2026 до финала. Он может приехать на полуфинал при участии в нем сборной США (The Telegraph)

Sports.ruиещё 1

Президент США Дональд Трамп вряд ли посетит стадионы чемпионата мира до финального матча, который пройдет 19 июля.

Стало известно, посетит ли Трамп матчи ЧМ-2026 до финала
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Об этом сообщает The Telegraph.

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Появление политика на матчах до финала возможно только в случае выхода в полуфинал сборной США.

«Президент занят празднованием Дня независимости 4 июля в США. Чемпионат мира на данный момент не входит в его планы. Он вручит трофей в финале, но не думаю, что мы увидим его [на турнире] раньше. Возможно, он поедет на полуфинал, но только если США дойдут до этой стадии», – сообщил источник.

Ранее появилась информация, что Трампу разрешат передать кубок капитану победившей команды в финале чемпионата мира.

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