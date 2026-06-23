Стало известно, посетит ли Трамп матчи ЧМ-2026 до финала

Трамп вряд ли посетит матчи ЧМ-2026 до финала. Он может приехать на полуфинал при участии в нем сборной США (The Telegraph)
Президент США Дональд Трамп вряд ли посетит стадионы чемпионата мира до финального матча, который пройдет 19 июля.
Об этом сообщает The Telegraph.
Появление политика на матчах до финала возможно только в случае выхода в полуфинал сборной США.
«Президент занят празднованием Дня независимости 4 июля в США. Чемпионат мира на данный момент не входит в его планы. Он вручит трофей в финале, но не думаю, что мы увидим его [на турнире] раньше. Возможно, он поедет на полуфинал, но только если США дойдут до этой стадии», – сообщил источник.
Ранее появилась информация, что Трампу разрешат передать кубок капитану победившей команды в финале чемпионата мира.
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