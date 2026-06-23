Экс-игрок «Астон Виллы» раскритиковал активность сестры Роналду

Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш – это топ-футболист»
Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал пост Кати Авейру, сестры форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Сестра футболиста после матча ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1) написала:
«Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки».
Катя Авейру также лайкнула публикацию с критикой Бруну Фернандеша.
«Мне это не нравится. Это токсично. Роналду тоже не хотел бы этого. Бруну Фернандеш – это топ-футболист. Думаю, у Роналду трудности из-за того, что он играет центрального полузащитника. В этом проблема. Он действует слишком глубоко. Думаю, что Роберто Мартинес выпустит Роналду в стартовом составе в матче с Узбекистаном, потому что подумает, что Криштиану может забить пару голов, и тогда люди перестанут сомневаться в тренере», – заявил Габриэль Агбонлахор.
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«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»