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Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш – это топ-футболист»

Sports.ru

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал пост Кати Авейру, сестры форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Экс-игрок «Астон Виллы» раскритиковал активность сестры Роналду
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Сестра футболиста после матча ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1) написала:

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«Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки».

Катя Авейру также лайкнула публикацию с критикой Бруну Фернандеша.

«Мне это не нравится. Это токсично. Роналду тоже не хотел бы этого. Бруну Фернандеш – это топ-футболист. Думаю, у Роналду трудности из-за того, что он играет центрального полузащитника. В этом проблема. Он действует слишком глубоко. Думаю, что Роберто Мартинес выпустит Роналду в стартовом составе в матче с Узбекистаном, потому что подумает, что Криштиану может забить пару голов, и тогда люди перестанут сомневаться в тренере», – заявил Габриэль Агбонлахор.
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