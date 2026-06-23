Полузащитник «Акрона» ответил, за кого болеет на ЧМ

«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович рассказал, что поддерживает сборную Аргентины на ЧМ-2026.
«Кроме сборной Хорватии, на чемпионате мира 2026 года я болею за Аргентину и персонально за Лионеля Месси. Мне кажется, что аргентинцы имеют хорошие шансы снова выиграть мировое первенство, потому что их команда спустя четыре года с турнира в Катаре практически не изменилась, лишь набравшись опыта. Ну и, на мой взгляд, аргентинские футболисты уже в первых матчах мундиаля всем доказали и показали, что способны продолжать демонстрировать свою лучшую игру. А если они опять завоюют титул, по моему мнению, Лео можно будет окончательно назвать и признать лучшим игроком в истории футбола», – сказал Кристиян Бистрович.
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Андрей Аршавин: «Было понимание, что Роналду – проблема для сборной Португалии. Команда не хуже Франции и Испании. Но КПД на позиции центрального нападающего невелик»