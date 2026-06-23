Какие еще рекорды могут побить на ЧМ-2026

Наибольшее количество ассистов, вторая «Золотая бутса», автоголы. Список впечатляющий.

На ЧМ-2026 уже переписали несколько знаковых рекордов — а ведь 2-й тур группового этапа даже не завершился! Нойер стал лидером по матчам среди вратарей, сборная Нидерландов побила достижение бразильцев и не уступает в игровое время на чемпионатах мира 14 встреч подряд. А ведь есть ещё Лионель Месси, который отобрал у Мирослава Клозе первое место по голам на ЧМ!

На этом список потенциальных рекордов не заканчивается. Взглянем, какие ещё исторические достижения могут установить в течение месяца.

Роналду и голы на шести ЧМ

Португальца сейчас модно критиковать и принижать в сравнениях с Месси, но Криштиану может установить рекорд, к которому аргентинец вряд ли подберётся. Если Роналду забьёт на турнире, то станет первым футболистом с голами на шести чемпионатах мира: форвард отличился в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Месси это достижение вряд ли будет по силам: на ЧМ-2010 он отметился только голевой передачей, а до ЧМ-2030 вряд ли доиграет.

Важно отметить, что прямо сейчас Роналду и Месси — единственные футболисты с голами на пяти ЧМ. Рядом располагаются Пеле, Клозе и Уве Зеелер, которые забивали в четырёх розыгрышах. Криштиану может оторваться от них уже в матчах со сборными Узбекистана или Колумбии.

Месси — лучший ассистент

Лео может установить рекорд не только по голам, но и по голевым передачам. Сейчас у него восемь ассистов, столько же у Диего Марадоны.

Стоит уточнить, что в Сети есть расхождения по статистике голевых. Есть версия, что рекорд на самом деле принадлежит немцу Фрицу Вальтеру, у которого девять передач. Так, например, считает Transfermarkt. Правда, этот немецкий ресурс в актуальной статистике засчитывает за ассист в том числе заработанный пенальти. По версии же Opta, которая недавно проанализировала все матчи, начиная с ЧМ-1966, лидерство делят аргентинцы. Перепроверить ассисты Вальтера не сумели: он играл на турнирах в 1954 и 1958 годах.

Чтобы к Лео уж точно не было вопросов, ему нужно отдать ещё две голевые. Для аргентинца это не такая уж сложная задача. Поблизости Иван Перишич: у хорвата шесть ассистов.

Гарри Кейн близок к лидерству по матчам за сборную

Результативные действия в Америке помогут Кейну не только при голосовании за «Золотой мяч» — Гарри может переписать несколько рекордов сборной. Форвард «Баварии» может побить достижение Гари Линекера по голам за Англию на чемпионатах мира, у обоих по 10 мячей в финальной стадии.

Кроме того, если Кейн появится на поле во встрече со сборной Ганы (в чём нет сомнений), он поднимется на чистое третье место по матчам за национальную команду. Обойдёт Дэвида Бекхэма, у них сейчас по 115 игр. После этого до абсолютного рекорда Питера Шилтона останется девять встреч, но побить его во время ЧМ не получится. Даже если англичане дойдут до финала, у Гарри будет 122 матча.

Кейн и Мбаппе поборются за вторую «Золотую бутсу»

Не отходя далеко от Кейна. Гарри может войти в историю чемпионатов мира как первый игрок, взявший две «Золотые бутсы». На ЧМ-2018 англичанин стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть мячей.

Ещё интереснее ситуацию делает потенциальная гонка с Килианом Мбаппе — тот стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре, вонзил восемь мячей. У француза космическая мотивация: может опередить Клозе и даже Месси по суммарным голам на ЧМ — сейчас у француза 16 забитых. К этой гонке может присоединиться и Кейн.

Дешам побьёт тренерский рекорд

ЧМ-2026 станет для Дидье Дешама последним турниром со сборной Франции — он уже объявил об уходе. Может уйти абсолютной легендой, даже если не выиграет второй Кубок мира. У Дидье сейчас 16 побед на турнире, как и у немца Хельмута Шёна. Дешам может обойти его уже на групповом этапе: французы для этого должны обыграть сборную Норвегии.

Рекорд по автоголам

Во время Евро-2024 все шутили о великом бомбардире «автоголе» — за весь турнир в Германии у него 10 мячей. Сейчас уже не до шуток: за два неполных тура на ЧМ зафиксировали восемь автоголов. Результат катарского чемпионата побили за четыре дня (там было всего два). Рекорд принадлежит ЧМ-2018, проходившему в России, — 12 автоголов.

Могут побить и другие достижения. Например, первенство по автоголам за все чемпионаты принадлежит мексиканцам — четыре раза пробили собственного вратаря. Поблизости марокканцы, швейцарцы и австралийцы с тремя автоголами. За один турнир лишь две команды отметились двумя мячами в свои ворота: сборная Болгарии в 1966-м и сборная России — в 2018-м.

Близки к первенству и американцы. За два тура ЧМ-2026 их соперники забили себе два автогола: по одному подарку от парагвайцев и австралийцев. Если в следующих матчах соперник ещё раз вонзит мяч в свои ворота, сборная США побьёт достижение французов за ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

Рекорд по красным карточкам

На турнире успели показать уже восемь красных карточек. Абсолютный рекорд у ЧМ-2006 в Германии — немыслимые 28 удалений. В некоторых матчах футболисты особенно стараются: в игре Мексика — ЮАР выдали три красные, в игре Канады с Катаром — две.

Если разбирать по индивидуальностям, никто из футболистов не получал больше двух красных карточек на чемпионатах мира. Сейчас рекорд между собой делят камерунец Ригобер Сонг (удаление в 1994 и 1998 годах) и француз Зинедин Зидан (1998 и 2006). На ЧМ в Катаре красную карточку успел подхватить Дензел Думфрис — при особом желании нидерландец может сравняться с легендами.

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