Тренер сборной Португалии отметил профессионализм Роналду

Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался про Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против команды Узбекистана.
«Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает. Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример. Это его 6-й чемпионат мира, и это очень помогает. Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры [c ДР Конго]. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу. Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по московскому времени – Спортс’‘) у нас будет команда, готовая [играть] с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать», – сказал Роберто Мартинес.
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Кирьяков о России в случае участия на ЧМ-2026: «Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных как до луны – вообще без шансов»
Дмитрий Кузнецов: «У Португалии есть криштианузависимость. Футболисты, играющие с Роналду, это чувствуют. Он не должен играть весь матч»
Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00