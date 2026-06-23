Перед матчем ЧМ-2026 между Аргентиной и Австрией, который проходил в Далласе, произошел курьез. На разминке лидер аргентинской сборной Лионель Месси получил удар мячом в пах - видео с этим моментом опубликовал «Чемпионат».

Шестикратный обладатель «Золотой бутсы» скорчился от боли и даже ушел из тренировочного квадрата, но быстро пришел в себя. Месси и другие игроки просто посмеялась над этим моментом.

В начале самой игры игрокам и болельщикам было не до смеха. Аргентина получила право на пенальти, но капитан умудрился пробить мимо ворот. Этот промах стал историческим антирекордом - Месси смазал уже третий пенальти на чемпионатах мира, чего еще не случалось ни с кем, пишет The Guardian.

Но легендарный футболист быстро исправился. В конце первого тайма Месси открыл счет, а на 94-й минуте оформил дубль. Австрийцы под руководством Ральфа Рангника яростно прессинговали и пытались отыграться, но пробить аргентинскую оборону так и не смогли.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины. Благодаря этому дублю 38-летний Месси официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.