Экс-нападающий сборной России высказался об игре Месси на ЧМ

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков отметил, что взаимодействие капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с партнерами по команде напоминает ему игру хоккеиста Александра Овечкина в «Вашингтоне».

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В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, 38-летний Месси сделал дубль. Аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на ЧМ, обойдя Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира.

«Это что-то невероятное в таком возрасте! Невооруженным глазом видно, что партнеры по команде ищут его, чтобы он побил все рекорды, и вчера это случилось. Как в свое время искал «Вашингтон» Овечкина, доставляя все шайбы и выпуская на последних минутах, когда соперник рисковал, а Александр забивал в пустые ворота. Видно, что он очень серьезно готовился к чемпионату, он понимал, как для него это важно. Все комбинации с партнерами наиграны. Вчера это видно было при первом же голе, когда была сделана передача назад, на второй темп, перед штрафной площадью и пропуск мяча специально для Месси. Было видно, что это наигрывалось. Плюс постоянный подсказ, когда не только сам Месси подсказывает, но и вся команда подсказывает остальным игрокам, когда надо пропустить на Месси. Во втором голе мы видели, когда был разыгран мяч в штрафной площади, игрок вместо того, чтобы бить по воротам, искал именно Месси, чтобы он забил второй мяч», – сказал Кирьяков.

Он добавил, что на ранней стадии турнира такая тактика работает хорошо.