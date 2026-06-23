Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил судейство на ЧМ-2026.

– Было много разговоров об арбитрах, обсуждали эпизоды с фолом Месси, с отсутствием пенальти после падения Мбаппе. Как вам судейство?

– Все говорят, что Месси нужно было показывать красную карточку, но во время игры я вообще этого не заметил. Момент с Мбаппе не видел.

Но впечатления от судейства у меня хорошие. В одном из матчей сборной Парагвая арбитр махал руками всю игру, как дирижер. Казалось, судит немного по-колхозному.

Он дал красную карточку Альмирону за эпизод, по которому еще никого прежде не удаляли. Но все по правилам.

Судейство отличное. Не свистят мини-толчки, удары, особенно в штрафной.

Уверен, если бы такое было в чемпионате России – посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти, а после говорили бы, что все правильно. Такого на чемпионате мира нет.

Удивляет, что практически нет попаданий мяча в руки, не возникает спорных эпизодов. Может, футболисты технически правильно выступают. Но сам факт – таких моментов нет.

Работа арбитров на чемпионате мира чуть ли не эталонная. Нашим судьям, посмотрев матчи турнира, стоит взять это в качестве примера и действовать в том же духе, – сказал Андрей Аршавин.