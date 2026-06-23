ФИФА отозвала аккредитацию комментатора ЧМ из-за критики

Международная федерация футбола (ФИФА) отозвала аккредитацию парагвайского комментатора Хорхе Веры на чемпионат мира 2026 года из-за критики в адрес руководства организации. Об этом сообщила парагвайская радиостанция Nanduti.

Данное решение было принято после высказываний Веры во время трансляции матча группового этапа между сборными Парагвая и Турции (1:0), в котором нападающий Мигель Альмирон был удален с поля за прикрытый рот рукой во время конфликтной ситуации. Он стал первым игроком в истории, получившим красную карточку за подобное нарушение.

По информации источника, причиной стали "неоднократные личные нападки и уничижительные комментарии в адрес должностных лиц ФИФА".

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является команда Аргентины.