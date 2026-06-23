Болельщик прошел на матч ЧМ при помощи созданного ИИ билета

Болельщик прошел на матч чемпионата мира при помощи созданного ИИ билета
Болельщик "Ростова" Родион Балакин прошел на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи созданного искусственным интеллектом билета. Об этом он рассказал на своей странице в ВК.
Матч сборных Узбекистана и Колумбии прошел в Мехико на стадионе "Ацтека". Он завершился победой колумбийцев со счетом 3:1.
Балакин создал электронный билет с помощью искусственного интеллекта, прошел несколько досмотров. На заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны из-за файера. Его билет помог пройти болельщику на стадион. Однако россиянин прошел на трибуны уже под конец матча, и посмотреть игру ему практически не удалось.
Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля.
Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»
Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»