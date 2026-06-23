Болельщик прошел на матч ЧМ при помощи созданного ИИ билета

Болельщик "Ростова" Родион Балакин прошел на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи созданного искусственным интеллектом билета. Об этом он рассказал на своей странице в ВК.

Матч сборных Узбекистана и Колумбии прошел в Мехико на стадионе "Ацтека". Он завершился победой колумбийцев со счетом 3:1.

Балакин создал электронный билет с помощью искусственного интеллекта, прошел несколько досмотров. На заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны из-за файера. Его билет помог пройти болельщику на стадион. Однако россиянин прошел на трибуны уже под конец матча, и посмотреть игру ему практически не удалось.

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля.