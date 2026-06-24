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Сборная Швейцарии обыграла Канаду и вышла в плей‑офф ЧМ‑2026 с первого места в группе

Матч ТВиещё 14

Футболисты сборной Швейцарии обыграли команду Канады в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Матч группы В завершился со счетом 2:1.

Сборная Швейцарии обыграла Канаду и вышла в плей‑офф ЧМ‑2026
© Матч ТВ (новости)

У победителей отличились Рубен Варгас и Йоан Манзамби, в составе канадцев гол забил Промис Дэвид. Сборная Швейцарии набрала 7 очков и вышла в плей‑офф с первого места в группе. Команда Канады стала второй (4) и также вышла в следующий раунд турнира.

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