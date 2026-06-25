Мексика уверенно выбила Чехию из ЧМ-2026

На стадионе «Ацтека» в Мехико завершился матч третьего тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 между Мексикой и Чехией. Хозяева одержали уверенную победу и выбили Чехию из турнира.

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В первом тайме команды не смогли открыть счет, но после перерыва мексиканцы взяли инициативу на себя и уже на 55 минуте гол в ворота чехов оформил Матео Чавес. Второй мяч не заставил себя долго ждать и уже на 61-й минуте забил Хулиан Киньонес.

Затем команды сделали несколько замен на поле, но у Чехии так и не получилось ответить. А Мексика закрепила свое превосходство в этой встрече еще одним голом в дополнительное время (90+4), автором которого стал Альваро Фидальго.

Игра завершилась со счетом 3:0. Таким образом, мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А, а чехи с одним очком вылетели из турнира.

Ранее сборная Марокко обыграла Гаити и вышла в плей-офф ЧМ-2026.