Жоау Канселу ответил на критику в адрес Криштиану Роналду и Неймара на ЧМ-2026
Защитник сборной Португалии Жоау Канселу ответил на критику со стороны СМИ в адрес своего партнёра по команде Криштиану Роналду и форварда Бразилии Неймара на чемпионате мира 2026 года.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
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Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»
Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»