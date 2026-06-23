Гильермо Очоа выйдет в стартовом составе сборной Мексики на матч с командой Чехии

Вратарь Гильермо Очоа займёт место в стартовом составе сборной Мексики в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Чехии, сообщает репортёр ESPN Джон Сатклифф в социальной сети X. Встреча пройдёт 25 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико.

Для 40-летнего голкипера этот матч, как ожидается, станет последним в карьере за национальную команду в рамках чемпионатов мира. Очоа получит возможность провести прощальный матч на турнире перед домашними трибунами.

Текущий чемпионат мира станет для Очоа шестым в карьере, что является рекордом в истории футбола (столько же у Лионеля Месси и Криштиану Роналду). Всего в активе вратаря 153 матча за национальную команду Мексики.