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«Я хочу быть норвежцем!» Борис Беккер восхитился атмосферой на ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат.com

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер восхитился атмосферой вокруг сборной Норвегии и её фанатов на чемпионате мира 2026 года по футболу.

«Я хочу быть норвежцем!»: Борис Беккер восхитился атмосферой на ЧМ-2026 по футболу
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«Нельзя не любить норвежцев. Эрлинг [Холанд] – лучший. Я хочу быть норвежцем… Это так круто!» — написал Беккер на своей странице в соцсети X.
ЧМ-2026
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Ранее норвежские футболисты со счётом 3:2 обыграли сборную Сенегала во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026, тем самым гарантировав себе выход в плей-офф турнира. После победы футболисты не ушли с поля. Они изобразили греблю викингов на древней ладье, вдохновившись перформансами своих болельщиков на трибунах.

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