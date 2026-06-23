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Определились стартовые составы на матч Португалии и Узбекистана на ЧМ-2026

Rusfootball

Стали известны футболисты, которые начнут встречу второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана с первых минут. У португальцев в стартовый состав вошли: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету и Роналду.

Определились стартовые составы на матч Португалии и Узбекистана на ЧМ-2026
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Сборная Узбекистана сыграет в следующем сочетании: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков и Шомуродов.

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После первого тура в активе сборной Португалии одно очко, тогда как команда Узбекистана пока не набрала баллов на турнире.

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