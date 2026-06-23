Определились стартовые составы на матч Португалии и Узбекистана на ЧМ-2026
Стали известны футболисты, которые начнут встречу второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана с первых минут. У португальцев в стартовый состав вошли: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету и Роналду.
Сборная Узбекистана сыграет в следующем сочетании: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков и Шомуродов.
После первого тура в активе сборной Португалии одно очко, тогда как команда Узбекистана пока не набрала баллов на турнире.
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Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»
Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»