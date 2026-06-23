Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет, забившим на чемпионате мира

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет, который смог отличиться в матче чемпионата мира по футболу.

Данное достижение покорилось 41-летнему Роналду в игре второго тура мирового первенства против команды Узбекистана. Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла. В возрасте 42 года он поразил ворота сборной России (1:6) на чемпионате мира - 1994.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.