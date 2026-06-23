Роналду вошел в тройку лидеров по числу матчей на ЧМ, сравнявшись с Клозе

Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут в матче группового этапа ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном.

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Это 24-й матч португальца на чемпионатах мира. 41-летний форвард догнал по этому показателю немца Мирослава Клозе.

Только два футболиста опережают Роналду: Лотар Маттеус (Германия, 25 матчей) и Лионель Месси (28 игр), выступающий на ЧМ-2026 вместе со сборной Аргентины.